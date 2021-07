Replaced, parla Sad Cat Studios: 'Il Game Pass permette agli Indie di brillare'

Replaced è stata una delle sorprese più gradite emerse dall'Xbox & Bethesda Showcase dell'E3 2021. L'Action/Platform bidimensionale ambientato in un contesto futuristico arriverà su PC, Xbox Series X/S e Xbox One nel 2022, e sarà disponibili sin dal day one su Xbox Game Pass.

Nel corso di un'intervista con il portale Twinfinite, gli sviluppatori di Sad Cat Studios hanno spiegato le ragioni dietro l'arrivo di Replaced sul Game Pass, rivelando inoltre se ci sono eventuali piani per un'uscita del gioco anche su altre piattaforme. Su quest'ultimo punto la risposta di Igor Gritsay, co-fondatore di Sad Cat Studios, è stata un secco no: "Al momento non abbiamo alcun piano per l'arrivo del gioco su piattaforme al di fuori di Xbox e PC". Gritsay entra poi nel merito della scelta di collaborare con Microsoft per la pubblicazione del gioco: "L'aspetto più importante per noi in merito a questa collaborazione è che Microsoft tiene davvero al mercato indie. Danno davvero la chance a piccoli studi di riuscire a produrre qualcosa per poi pubblicizzarlo presso il pubblico. Credo che per uno studio indie non ci sia nulla di meglio di questa collaborazione".

Elogi simili sono rivolti in particolare al Game Pass, in quanto consente con maggiore facilità a un vasto pubblico di raggiungere e giocare produzioni indipendenti. "Capita spesso a molti giocatori di vedere un gioco in negozio e di volerlo, ma al tempo stesso ecco che costa 30 o 60 dollari e anche di più, dunque magari decidono di recuperarlo in seguito per poi dimenticarsene", spiega Gritsay, sottolineando che con il Game Pass questa situazione non si verifica: "Con il Game Pass premi semplicemente un tasto e installi il gioco. Certo, a volte il lato negativo di questa possibilità è che magari i giocatori saranno sommersi di giochi e dunque non riusciranno a dare la giusta attenzione a ciascuno di essi. Nonostante ciò, per tali giochi è ugualmente una possibilità per brillare".

"Il Game Pass - conclude Gritsay - permette a noi ed altri sviluppatori di riuscire davvero a consegnare i nostri progetti alle persone. E da quel che ho sentito, il Game Pass spinge pure le vendite in avanti, sebbene questo sia tutto da vedere. In sintesi, per noi è una situazione vincente". Per ulteriori approfondimenti sul promettente titolo di Sad Cat Studios, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Replaced.