Replaced: un nuovo sguardo all'avventura in pixel art per PC e Xbox dalla Gamescom 2021

Le fucine digitali di Sad Cat e Coat Sink sfornano un nuovo video di Replaced per stuzzicare la curiosità degli spettatori dell'Opening Night Live che inaugura la Gamescom 2021.

L'ultima avventura in pixel art ideata da Tim Soret, Game Director di The Last Night, ci catapulterà nei bassifondi della città retro-futuristica di Phoenix City per farci interpretare R.E.A.C.H., un'intelligenza artificiale intrappolata in un corpo umano.

Il nuovo platform in stile 2,5D di Sad Cat e Coat Sink promette così di appoggiarsi a un sistema di combattimento particolarmente frenetico e stratificato, con un ampio ventaglio di attacchi in cui specializzarsi e di mosse da apprendere per scoprire tutti i segreti che si celano in uno scenario che, a detta degli sviluppatori, ricreerà una versione alternativa degli anni '80. Per l'occasione, Coatsink ha pubblicato anche la versione estesa dei brani ascoltati nel corso dello show E3 di Microsoft, con brani realizzati da Igor Gritsay e Aygad con la partecipazione di Marina Thorik.

Come spiegato nei mesi scorsi dagli autori al seguito di Soret, Replaced è atteso al lancio in un periodo non meglio precisato del 2022 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo dei titoli fruibili "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Game Pass. Se volete saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Replaced tra cyperpunk e post apocalisse.