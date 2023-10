Replaced, lo sviluppo dell'action cyberpunk procede: il nuovo Dev Blog descrive la grafica

Dopo aver spiegato perché Replaced è stato rinviato su PC e Xbox, gli autori dell'action cyberpunk ci aggiornano sullo sviluppo di questa ambiziosa esperienza retro-futuristica in stile 2,5D descrivendo il lavoro svolto per dare forma alla grafica in pixel art.

Il nuovo Dev Blog confezionato dagli studi Sad Cat offre a Yura Zhdanovich, Game Director di Replaced, l'opportunità di descrivere l'impegno profuso dai suoi sviluppatori per dare forma al comparto grafico.

Al centro del diario di sviluppo troviamo il particolare sistema a generazione procedurale che si premurerà di gestire le diverse condizioni atmosferiche, dall'illuminazione del cielo alle nuvole. Zhdanovich spiega infatti come "nei nostri trailer precedenti abbiamo utilizzato dei fondali fissi per il cielo e le nuvole, tuttavia volevamo adottare degli strumenti più moderni e sofisticati che potessero adattarsi al nostro progetto e alla sua componente artistica, perciò abbiamo deciso di creare un sistema a generazione procedurale per il cielo e le nuvole".

A detta dell'esponente degli studi Sad Cat, i giocatori noteranno questa differenza poiché il nuovo sistema a generazione procedurale "non si limiterà a creare skybox statiche, ma contribuirà a dare profondità alle ambientazioni poiché ci permette di controllare ogni singolo aspetto dell'illuminazione. Ogni nuvola proietterà ombre sugli altri elementi a schermo e riceverà l'illuminazione in tempo reale dal sole e dall'atmosfera stessa. Tutto ciò avverrà in maniera fulminea perché il nostro sistema si basa su una singola texture come canale di input".

In calce alla notizia trovate il link al Dev Blog di Sad Cat Studios con delle clip inedite di Replaced che mostrano in azione il nuovo motore a generazione procedurale del cielo e delle nuvole, con gli effetti di illuminazione in tempo reale e le ombre dinamiche che influenzano lo scenario donando ulteriore profondità ai livelli 2,5D.