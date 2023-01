Reply Totem approda su Call of Duty Warzone con il campione del mondo BBlade

Reply Totem non sembra intenzionata a fermarsi con gli annunci del 2023: dopo il reveal del roster di Brawl Stars che quest’anno cercherà l’affermazione definitiva a livello internazionale, l’organizzazione sbarca su Call of Duty: Warzone con Nicolò “BBlade” Maggi, già pronto a indossare la maglia nero-verde.

Il team nato nel 2019 accoglie un player di Warzone molto giovane ma già rinomato a livello internazionale: il ventiduenne di Vicenza detiene già il titolo di campione nelle World Series sia nella modalità Solo Yolo, sia nella modalità Trio, premi che hanno portato nelle sue tasche oltre 100.000 dollari. La stella italiana già avrà occasione di mostrare le sue abilità a Dubai nella prima parte del 2023, dove parteciperà a un torneo LAN con un prize pool di ben 250.000 dollari.

Fabio Cucciari, CEO di Reply Totem, ha dichiarato: “L'arrivo di un giocatore come Nicolò rappresenta a pieno la nostra missione. Quando ci troviamo di fronte all'idea di affiancare un nuovo titolo, il nostro focus è quello di rappresentare sempre l'eccellenza sui palcoscenici italiani e non. BBlade è un vero genio di Warzone e il suo recente record serve come prova delle sue capacità. Sarà molto interessante per noi avvicinarci a questa nuova scena e non vediamo l'ora del suo grande debutto al Dubai LAN”.

Tornando invece su titolo ammiraglia per Reply Totem, ecco i dettagli del Brawl Stars Championship 2023.