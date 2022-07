Reply Totem splende nel mondo: top 16 alla FIFAe Club World Cup

Con un inizio scoppiettante, Santill1 e Montaxer riescono anche grazie alla guida del coach Vincenzo Cipolla ad arrivare primi nel loro girone con team come Vitality.

La prima giornata inizia infatti con un punteggio da capogiro: 9 punti, primo posto, e 0 sconfitte; un risultato che vale ai ragazzi la vittoria anche da preferiti del pubblico come TEAM OF THE DAY (stando al profilo Twitter FIFAe).

La “Cinderella story” non finisce però qui, Reply Totem riesce a continuare il lavoro iniziato nella divisione minore dei qualifier online con un DAY 2 ancora più spettacolare del primo grazie a ben 4 vittorie e solo 1 pareggio, confermando ulteriormente l’imbattibilità e primo posto del girone.

Il livello della competizione è però molto alto e arrivati alla top 16 mondiale, un imprevisto calo di tensione agonistica ha fatto inciampare Santill1 e Montaxer contro il team Heretics, squadra di livello eccelso proveniente dalla regione spagnola. Nonostante l’epilogo agrodolce, questo tipo di torneo è stata un’esperienza formidabile sia per i ragazzi che per tutto lo staff del team. La community italiana si è raccolta a tifare due giocatori unici, capaci di rappresentarci a livelli di gioco strabilianti e che saranno presto in grado di fare buon uso di questa esperienza per alzare ancora di più le loro aspettative e la loro fame di vittoria.

Federico Morchio, co-fondatore di Reply Totem, ha commentato: “la FIFAe Club World Cup è un evento più unico che prestigioso, destinato solo a poche decine di professionisti che hanno saputo distinguersi in un titolo giocato in ogni angolo del pianeta, ecco oggi mi piace pensare che non solo tra quelle decine, ma tra i migliori 16 ci siamo anche noi, che non abbiamo mai mollato una partita dai qualifier online e che abbiamo sempre dimostrato di meritare ogni vittoria. Per me e per i ragazzi, ma anche per il team questo è un risultato importantissimo che mette Reply Totem sulla mappa, ma che allo stesso tempo fa capire che il prossimo anno ci divertiremo ancora di più!”