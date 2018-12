Report: raid della polizia negli uffici di Starbreeze, almeno una persona arrestata

Come riportato dal quotidiano svedese SVD nelle scorse ore la polizia locale ha fatto irruzione negli uffici di Starbreeze, società vittima di problemi economici che entrerà in amministrazione controllata a gennaio.

La traduzione in inglese a opera di VG247.com svela che durante il raid almeno una persona è stata arrestata e vario materiale non meglio specificato è stato messo sotto sequestro dalla polizia, sembra che le autorità sospettassero di alcune personalità dell'azienda per quanto riguarda l'accusa di "Insider Crimes", probabilmente Insider Trading, sebbene non ci siano ancora certezze in merito.

Difficile capirne di più al momento, a inizio settimana Starbreeze AB ha annunciato di attraversare una situazione finanziaria difficile anche a seguito del flop commerciale di Overkill's The Walking Dead, il CEO della compagnia si è dimesso per permettere alla stessa di avviare le pratiche per entrare in amministrazione controllata e provare così a trovare i fondi per proseguire le attività.