Reptile, Ashrah e Havik si aggiungono al roster di Mortal Kombat 1

Dopo i nuovi ingressi nel roster di Street Fighter 6 e Tekken 8, è tempo di annunci anche per Mortal Kombat 1: come anticipato da Ed Boon, Reptile si aggiunge alla lista dei lottatori di MK1 insieme ad altri due personaggi e ad un nuovo lottatore Kameo.

Oltre a Reptile, viene confermata presenza di Ashrah e Havik mentre Sareena sarà presenta come Lottatore Kameo. Per l'occasione Warner Bros Games ha pubblicato un nuovo story trailer intitolato Banished che introduce i tre personaggi e permette di approfondire la lore di questi lottatori.

Dal 18 agosto si terrà la Closed Beta di Mortal Kombat 1, al momento la lista parziale dei lottatori del roster include Liu Kang, Raiden, Johnny Cage, Reptile, Kano, Scorpion, Sub Zero, Sonya Blade, Kung Lao, Ashrah, Nitara, Havik, Kitana, Mileena, Cassie Cage, Rain e Shang Tsung, quest'ultimo in esclusiva per coloro che hanno preordinato il gioco.

Il primo Kombat Pack invece dovrebbe vedere la presenza di Quan Chi, Omni Man, Ermac, Peacemaker, Takeda, Homelander e dei lottatori Kameo Tremor, Johnny Cage, Khameleon, Mavado e Ferra. Mortal Kombat 1 esce il 19 settembre su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, i preordini di MK1 sono aperti anche su Amazon mentre la Kollector's Edition risulta sold-out.