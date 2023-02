Quali sono i requisiti minimi e consigliati di System Shock Remake su PC?

Manca ormai poco più di un mese all'approdo dell'ambizioso remake di System Shock sugli scaffali dei negozi. Gli sviluppatori di Nightdive Studios hanno quindi deciso di rivelare finalmente i dettagli tecnici relativi alla versione PC.

Dalla pagina Steam ufficiale del gioco abbiamo infatti appreso i requisiti minimi e consigliati per poter ospitare il gioco sul proprio hardware, a quasi 29 anni dall'uscita del primo iconico capitolo. Di seguito potete trovare tutti i dettagli:

Requisiti minimi PC

Richiede un sistema operativo a 64 bit;

Sistema Operativo: Windows 7/8/10 64 bit;

Processore: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 o superiore;

RAM: 4 GB;

Scheda Video: NVIDIA GTX 670 2GB / AMD Radeon HD 7870 2GB o superiore;

DirectX: Versione 11;

Memoria di archiviazione: 2 GB.

Requisiti consigliati PC

Richiede un sistema operativo a 64 bit;

Sistema Operativo: Windows 7/8/10 64 bit;

Processore: Intel Core i7-3770 / AMD FX-8350 o superiore;

RAM: 8 GB;

Scheda video: NVIDIA GTX 970 4GB / AMD Radeon R9 290 4GB o superiore;

DirectX: Versione 11;

Memoria di archiviazione: 2 GB.

System Shock è stato un titolo sicuramente importante nella storia videoludica degli ultimi anni, motivo per cui il team ha profuso ogni sforzo durante il processo di sviluppo di questo remake. In un aggiornamento condiviso nel mese di gennaio, gli sviluppatori hanno rivelato di aver ampliato notevolmente l'offerta contenutistica e di gameplay di System Shock Remake, in particolare grazie alla partnership con il publisher Prime Matter.

Se allora avete voglia di farvi un'idea sulla bontà di questo rifacimento prima del prossimo mese, vi basterà scaricare la demo ufficiale di System Shock Remake.