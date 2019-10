Requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Star Wars Jedi Fallen Order

Electronic Arts ha aggiornato la pagina di Star Wars Jedi Fallen Order su Origin svelando i requisiti minimi e consigliati per la versione PC del gioco Respawn, in arrivo il prossimo 15 novembre su Windows, Xbox One e PlayStation 4.

Tra i requisiti minimi troviamo un processore AMD/Intel FX 6100, i3-3220 o equivalente, almeno 8 GB di RAM e una scheda video Radeon HD 7750/GeForce GTX 650.

Requisiti Minimi

SO: Windows 7/8.1/10 a 64 bit

Processore (AMD): FX-6100 o equivalente

Processore (Intel): i3-3220 o equivalente

Memoria: 8 GB

Scheda video (AMD): Radeon HD 7750 o equivalente

Scheda video (NVIDIA): GeForce GTX 650 o equivalente

DirectX: Scheda video compatibile con la versione 11 o equivalente

Spazio libero su disco: 55 GB

Requisiti Consigliati

SO: Windows 7/8.1/10 a 64 bit

Processore (AMD): Ryzen 7 1700 o equivalente

Processore (Intel): i7-6700K o equivalente

Memoria: 32 GB

Scheda video (AMD): RX Vega 56 o equivalente

Scheda video (NVIDIA): GTX 1070 o equivalente

DirectX: Scheda video compatibile con la versione 11 o equivalente

Spazio libero su disco: 55 GB

Di diverso tenero i requisiti consigliati che indicano ben 32 GB di RAM, processore AMD Ryzen 7 1700 o Intel i7-6700k oltre a una scheda video RX Vega 56 o GTX 1070. Cosa ne pensate delle specifiche comunicate da EA e Respawn? Si tratta di requisiti in linea con le vostre aspettative oppure no?