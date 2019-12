I requisiti minimi della versione PC di Resident Evil 3

Capcom ha annunciato i requisiti minimi per la versione PC di Resident Evil 3 Remake. Le specifiche richieste sono in linea con quelle di Resident Evil 2, piuttosto comprensibile considerando che i due prodotti condividono lo stesso engine.

Tra i requisiti minimi richiesti troviamo un sistema operativo a 64-bit, processore Intel Core i5 o AMD FX 6300 e una GPU NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD Radeon R7 260 con 2 GB di RAM.

Resident Evil 3 Requisiti PC

Sistema operativo: Windows 7, 8.1, 10 a 64-bit (richiesto)

Processore: Intel Core i5-4460, AMD FX-6300 o superiore

Memoria: 8 GB RAM

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD Radeon R7 260x con 2GB Video RAM

DirectX Versione 11

I requisiti consigliati non sono stati rivelati ma in ogni caso una configurazione superiore a quanto riportato dovrebbe essere in grado di far girare il gioco senza particolari problemi. Nessuna conferma al momento per quanto riguarda il supporto ad eventuali tecnologie proprietarie di NVIDIA, maggiori dettagli in merito potrebbero essere diffusi nelle prossime settimane.

Resident Evil 3 Remake uscirà il 3 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il gioco includerà anche la componente multiplayer Resident Evil REsistance, quest'ultima non sarà disponibile singolarmente ma solamente come parte dell'esperienza completa di Resident Evil 3.