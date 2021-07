Rescue Party Live: il party game sui soccorritori si mostra nel video gameplay

Gli sviluppatori di TAG Studio mostrano in video il gameplay di Rescue Party Live, un'esperienza multiplayer da vivere indossando i panni dei soccorritori per cimentarsi in una serie di sfide all'interno di una dimensione cooperativa e competitiva.

Il titolo proverà a ritagliarsi uno spazio nel sempre più agguerrito filone dei party game con visuale dall'alto che conta già esponenti del calibro di Overcooked, Moving Out e Tools Up. In Rescue Party Live sarà quindi possibile rispondere alle chiamate d'emergenza e soccorrere i civili indossando i panni virtuali di vigili del fuoco, reporter, bagnini, dottori, cani guida, ambulanzieri e affini.

Le sfide da affrontare saranno molteplici, tutte orientate al soccorso delle persone in difficoltà: il contesto ludico cambierà perciò in base alla mappa selezionata e alla missione da completare, sia in singolo che in multiplayer (tanto in rete quanto in locale) tra terremoti, alluvioni, incendi, valanghe e pericoli biologici.

La risoluzione degli enigmi passerà per l'analisi dell'ambiente, la raccolta delle informazioni e, soprattutto, la pianificazione delle mosse da concertare con gli altri membri della propria squadra composta da massimo 4 giocatori per lobby. Il lancio di Rescue Party Live! è previsto per l'autunno di quest'anno su PC (Steam).