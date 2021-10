ResetEra è stato acquistato per ben 4,5 milioni di dollari

ResetEra, forum gaming tra i più popolari e seguiti dell'intero settore, è stato acquistato da MOBA Network per l'ingente cifra di 4,55 milioni di dollari. 3,55 milioni sono stati pagati in contanti, mentre il milione rimanente verrà saldato entro la fine del 2022. Non sono previsti cambiamenti al team operativo e alla squadra dei moderatori.

ResetEra genera introiti mediante le inserzioni pubblicitarie e gli abbonamenti che consentono la rimozione degli stessi. Quelli che ormai sono gli ex proprietari hanno fatto sapere di aver raggranellato ben 700 mila dollari nel corso del 2020. MOBA Network sta ora valutando l'introduzione di nuovi formati pubblicitari per aumentare gli introiti e dare così il via ad una crescita massiva nel 2022.

Nato nel 2017 per volere di alcuni ex moderatori e membri di NeoGAF, ResetEra si è subito imposta tra le comunità più seguite in assoluto. Pubblicamente accessibile, tra i suoi 55 mila membri (numericamente pochi, ma capaci di generare oltre 45 milioni di post) conta numerosi esponenti dell'industria, i quali hanno contribuito a far diventare il forum un punto di riferimento anche per la stampa di settore. MOBA Network, per chi non lo sapesse, è invece una compagnia svedese già proprietaria di comunità come Mobafire.com, Dotafire.com, Smitefire.com, Owfire.com e Leaguespy.net, e del network YouTube Union For Gamers (UFG), che vanta oltre 1.000 creatori.