Resi Amazon: da 30 a 14 giorni per restituire videogiochi, anche in Italia

Dal 25 marzo entrano in vigore anche in Italia le nuove politiche di reso su Amazon che coinvolgono anche noi videogiocatori. I tempi di reso si abbassano da 30 a 14 giorni, questo vuol dire che avrete due settimane di tempo in meno per poter rendere un prodotto non di proprio gradimento o acquistato per errore.

La stretta sui resi si applica a varie categorie merceologiche tra cui fotocamere, prodotti di elettronica, prodotti per l'ufficio, PC e Wireless, videogiochi, musica e film. Amazon fa sapere che l'entrata in vigore delle nuove regole è prevista per il 25 marzo 2024 tuttavia per garantire una transazione meno traumatica, fino al prossimo 25 aprile sarà comunque possibile chiedere un reso entro i canonici 30 giorni dal proprio acquisto.

Amazon specifica che sotto ogni prodotto sarà ben specificato il periodo di reso così da evitare confusione ed eliminare completamente ogni dubbio in fase di acquisto. Vi consigliamo quindi a partire dal 25 marzo di leggere attentamente le tempistiche di reso per i videogiochi, gli accessori e le console che acquistate su Amazon, così da essere bene informato riguardo i tempi per poter effettuare il reso del prodotto in base alle nuove normative stabilite dal colosso dell'eCommerce.

