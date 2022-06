Residen Evil 2, 3 e 7 Biohazard per PS5 nel database del PSN, uscita imminente?

Il "solito" PlayStation Game Size ha scoperto che nel database del PlayStation Store hanno fatto la loro comparsa le versioni PlayStation 5 di Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake e Resident Evil 7 Biohazard. Il lancio sembra essere imminente.

Dal momento dell'annuncio delle versioni next-gen di questi giochi di Resident Evil, non abbiamo saputo più nulla, se non che l'uscita è idealmente fissata nel corso del 2022. Adesso possiamo aspettarci un annuncio o un drop a sorpresa durante il Capcom Showcase 2022 del 14 giugno e del resto quale miglior occasione per annunciare la disponibilità dei tre giochi citati su PS5 e Xbox Series X/S?

Secondo vari insider e leaker, il Capcom Showcase darà ampio spazio a Resident Evil con il DLC di Resident Evil Village, il ritorno di Resident Evil Re:Verse, il trailer esteso di Resident Evil 4 Remake e ora scopriamo anche il possibile drop di Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 Biohazard in versione current-gen.

Spazio (sempre secondo i rumor) anche a Street Fighter 6, Exoprimal, Monster Hunter Rise Sunbreak, Pragmata e Dragon's Dogma, di quest'ultimo si parla ormai da molto tempo di un sequel, che i tempi siano finalmente maturi per annunciare Dragon's Dogma 2?