Residen Evil 4 Remake, Ashley arriva dall'Olanda: l'interprete è una modella

In attesa di scoprire se Capcom ha deciso di inserire dei collegamenti tra Resident Evil: Village e Resident Evil 4 Remale, i fan della serie survival horror scoprono un nuovo tassello relativo al rifacimento del quarto capitolo della saga.

In particolare, è stata ufficialmente svelata l'identità dell'interprete che presterà volto e fattezze alla nuova versione del personaggio di Ashley. All'interno di Resident Evil 4 Remake, la giovane sarà animata da una modella di origini olandesi. Nata nei Paesi Bassi, Ella Freya ha infatti ufficialmente rivelato di essere stata scelta come interprete di Ashley. Trasferitasi da tempo in Giappone, la modella non è affiliata ad alcuna agenzia e confeziona i propri scatti in autonomia, grazie a collaborazioni con diversi fotografi professionisti.

A breve distanza dalla pubblicazione del primo teaser del gioco, e in attesa del primo trailer completo di Resident Evil 4 Remake, Ella Freya ha espresso tutto il proprio entusiasmo per aver realizzato il suo ingresso nella famiglia di Resident Evil. Scelta da Capcom per interpretare Ashley, la modella si è detta emozionata ed estremamente felice del suo nuovo incarico professionale. Con il cinguettio che potete trovare in calce a questa news, in particolare, ha confermato di aver apprezzato incredibilmente il trailer di Resident Evil 4 Remake pubblicato in occasione del PlayStation State of Play.