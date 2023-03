Resident Evil 4 Remake e il folle anime: ecco i primi tre episodi in italiano!

Per festeggiare il lancio di Resident Evil 4: Remake, il team di casa Capcom ha pensato a un'iniziativa promozionale a dir poco inaspettata, che ha tramutato il survival horror in un anime dalle tonalità pastello.

Con la pubblicazione di una nuova puntata a cadenza giornaliera, il colosso giapponese ha reso disponibile il format "Leon e il villaggio misterioso". Con un approccio divertente e scanzonato, Capcom ha trasportato gli iconici personaggi della serie in uno scenario che pare avere più a che fare con le Alpi di Heidi che non con le inquietanti vicende originatesi dai disastri di Raccoon City.

Originariamente pubblicati in lingua giapponese e inglese, i primi episodi di Leon e il villaggio misterioso sono stati ripresi in mano dalla nostra redazione, che ha provveduto ad arricchirli con una localizzazione in italiano. Direttamente in apertura a questa news - oltre che ovviamente sul canale YouTube di Everyeye - potete dunque trovare una raccolta dedicata alle prime tre puntate dell'anime a tema Resident Evil 4: Remake. Complessivamente, lo show include al momento i seguenti episodi:

Alla ricerca di Ashley; Una promessa tra i due; Aiutaci, nonnetto!;

Non sappiamo se l'iniziativa potrà contare sulla pubblicazione di ulteriori puntate, ma, francamente, ce lo auguriamo! Nel frattempo, buona visione!