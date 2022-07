Residen Evil 4 Remake: preordinalo ora su Amazon al prezzo minimo garantito

Resident Evil 4 è un remake dell'omonimo titolo del 2005, rivisitato in chiave moderna per offrire un survival horror all'avanguardia. Il titolo è in uscita il 24 marzo 2023 e ora è in preordine su Amazon in edizione PS5 e Xbox Series X.

Resident Evil 4 Remake mantiene l'essenza del gioco originale, introducendo allo stesso tempo un gameplay più attuale, una trama riconcepita e una grafica vivida e dettagliata. Grazie a questi elementi sarà possibile immergersi in un survival horror in cui vita e morte, terrore e catarsi si intersecano.

Sono passati sei anni dal disastro biologico dell'incidente di Raccoon City.

Leon S. Kennedy, uno dei sopravvissuti, è stato assegnato come agente speciale governativo al presidente degli Stati Uniti. Grazie all'esperienza maturata in tante missioni passate, gli viene affidato l'incarico di cercare la figlia del presidente che è stata rapita. Segue le sue tracce fino ad arrivare a un isolato villaggio europeo, ma c'è qualcosa di molto strano nella gente del posto...

Il gioco è preordinabile a 74,99 euro per PS5 e Xbox Series X con la promozione prezzo minimo garantito, che ci permetterà di risparmiare se il prezzo dovesse scendere prima della spedizione.

Di seguito i link ai preordini su Amazon:

Affronta l'orrore in terza persona, come nel Resident Evil 4 originale, grazie ad una grafica aggiornata, la sensazione di isolamento e di inquietudine sarà più viva che mai. Inoltre grazie a comandi più moderni sarà possibile vivere intensamente l'immersività del gameplay.