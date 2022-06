Residen Evil Village Gold Edition e Resident Evil Re:Verse hanno una data di uscita

Resident Evil Village tornerà a fine anno nei negozi con una riedizione denominata Gold Edition, al tempo stesso Capcom ha anche annunciato la data di uscita del gioco multiplayer Resident Evil Re:Verse, scomparso dai radar da tempo ma pronto a fare il suo ritorno

Resident Evil Village Gold Edition include il gioco originale e il pacchetto The Winters Expansion, questa versione completa sarà disponibile dal 28 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Steam e Google Stadia.

The Winters Expansion include il DLC Shadows of Rose, la modalità in terza persona per la campagna, la modalità bonus The Mercenaries Additional Orders con nuovi livelli ed i personaggi giocabili Chris Redfield, Heisenberg e Lady Dimitrescu, oltre a Resident Evil Re:Verse, quest'ultimo disponibile sempre dal 28 ottobre come gioco gratis per i possessori di Resident Evil Village e RE Village Gold Edition.

Durante l'evento Capcom Showcase 2022, il producer del gioco Tsuyoshi Kanda ha ribadito che Resident Evil Village è in sviluppo per PSVR2, in arrivo anche una versione per Mac, le date di uscita di queste due nuove edizioni del survival horror non sono state annunciate.

Dopo una lunga attesa, Capcom ha finalmente tolto i veli al DLC di Resident Evil Village, svelando il primo contento del supporto post lancio.