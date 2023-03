Resident Evil 4 Remake: quanto costa la Collector's Edition con la statua di Leon?

Resident Evil 4 Remake è disponibile in varie versioni (ecco tutte le edizioni di Resident Evil 4 Remake) tra cui una ricca Collector's Edition con tantissimi contenuti fisici, tra cui una statuina di Leon S. Kennedy, protagonista del gioco.

La Collector's Edition di Resident Evil 4 include i seguenti contenuti fisici oltre ad alcuni bonus digitali.

Gioco base con custodia Steelbook in metallo

Tutti i contenuti della Deluxe Edition tra cui il codice per il Pacchetto DLC Extra

Colonna sonora digitale

Statuetta di Leon S. Kennedy

Artbook

Mappa speciale

Collector's Box

In aggiunta, come bonus preorder possiamo accedere alla valigetta dorata, valigetta classifica, ai ciondoli munizioni pistola e pianta verde e alla mini colonna sonora esclusiva per il pre-ordine digitale su PlayStation Store.

Quanto costa la Collector's Edition di Resident Evil 4?

Il prezzo di Resident Evil 4 Remake Collector's Edition è fissato a 299.99 euro in Europa, al momento però le scorte sono esaurite ovunque e rivenditori come Amazon e GameStop hanno chiuso da tempo i preordini. Il consiglio è quello di aspettare eventuali restock e di non acquistare il prodotto a prezzi maggiorati dagli scalper, online non è raro imbattersi in annunci di vendita del preorder della Collector's Edition di Resident Evil 4 a prezzi raddoppiati o addirittura triplicati rispetto al costo di listino.