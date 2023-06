Resident Evil 0: il demake per PS1 sviluppato come mod di RE 2, ecco il video

Un gruppo di modder appassionati della serie di Resident Evil si è ingegnato per realizzare un demake di Resident Evil 0, idealmente pensato per girare su PlayStation One. Si tratta di un apprezzabile tributo al franchise Capcom, ed in particolare ai primi capitoli che abbracciano la classica formula della serie survival horror.

L'aspetto più interessante di questo demake è che è interamente realizzato come una mod di Resident Evil 2, quest'ultimo nativamente sviluppato per girare su PlayStation One. La versione originale di Resident Evil 0 è invece stata pubblicata nel 2002 su Nintendo Gamecube, mentre Resident Evil 0 HD Remaster è in seguito arrivato su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2016.

Interessante vedere reimmaginato il titolo secondo la classica formula di Resident Evil, ancora oggi molto apprezzata dai fan storici della serie. Il demake è caratterizzato dalle tipiche pause fra una inquadratura e l'altra durante le fasi di gameplay, e da una qualità ridotta delle scene di intermezzo che richiamano un'era ormai lontana del gaming. Potete dare uno sguardo al lavoro dei modder tramite il filmato che vi abbiamo riportato in apertura, ma al momento non è possibile provare con mano il contenuto, peraltro limitato alle prime aree di gioco.