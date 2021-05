Resident Evil 1: in che anno è ambientato esattamente?

Il primo Resident Evil è uscito originariamente nel 1996 su PlayStation, con l'arrivo nel 2002 di un remake completo su GameCube nel 2002. Entrambi i giochi si sono rivelati opere indimenticabili che hanno sdoganato definitivamente il panorama dei survival horror presso il grande pubblico.

Ma vi ricordate in che anno si svolgono le vicende del primo capitolo e relativo remake? La vicenda prende il via nel 1998, precisamente il 24 luglio. Dopo che una serie di bizzarri omicidi ha sconvolto la pacifica Raccoon City, una cittadina immaginaria del midwest americano, il Raccoon Police Department (R.P.D.) ordina alla S.T.A.R.S., la sua squadra di elite, di avviare le indagini sulle vicine montagne Arklay dove sono avvenuti degli strani avvistamenti nella foresta che permea l'area. Dopo aver perso i contatti con il Bravo Team inviato per il sopralluogo, tocca all'Alpha Team mobilitarsi per scoprire cosa è accaduto alla prima squadra.

Una volta scesi a terra Chris Redfield, Jill Valentine e gli altri membri del gruppo assistono impotenti alla brutale morte del loro compagno Joseph Frost, sbranato da un branco di dobermann zombificati. Inseguimento dalle mostruose creature, il gruppo fugge e trova rifugio in una vicina villa sperduta nei boschi: è soltanto l'inizio di un incubo che porterà alla scoperta delle inquietanti cospirazioni della Umbrella Corporation, dei loro esperimenti con un virus mortale (il T-Virus) capace di trasformare gli esseri viventi in mostri e del reale ruolo del capitano della S.T.A.R.S., Albert Wesker, in tutta la vicenda.

La maggior parte dei Resident Evil classici (come Resident Evil 2, Resident Evil 3: Nemesis e Resident Evil: Code Veronica) si svolge sempre nel 1998, alcune mesi dopo i fatti del capostipite. Per approfondire ulteriormente ecco a voi tutta la storia di Resident Evil. Per quanto riguarda l'ultimo capitolo della serie, la nostra recensione di Resident Evil Village vi spiegherà perché si tratta di un gioco imperdibile.