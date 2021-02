Resident Evil 1: in che anno è uscito il primo gioco della serie horror?

Quando è uscito il primo Resident Evil? La serie horror di Capcom è nata a metà anni '90 dopo uno sviluppo durato oltre due anni, ma qual è la data di uscita esatta di Resident Evil 1?

Resident Evil è stato pubblicato in Giappone il 22 marzo 1996 ed è arrivato il 30 marzo in Nord America per poi fare la sua comparsa in Europa dal primo agosto 1996 su PlayStation. Al 1997 risale invece il lancio su PC Windows e SEGA Saturn. Sempre nel 1997 è stata pubblicata anche la Director's Cut Edition mentre l'anno successivo (1998) Capcom ha pubblicato in Giappone e negli Stati Uniti Resident Evil Director's Cut DualShock Version, riedizione del gioco compatibile con il DualShock.

Il primo Resident Evil è stato successivamente convertito anche per molte altre piattaforme: Nel 2002 esce il remake per GameCube arrivato poi nel 2008 su Wii con il titolo Resident Evil Archives Resident Evil. Al 2006 risale invece la conversione per Nintendo DS intitolata Resident Evil Deadly Silence mentre nel 2015 esce Resident Evil HD Remaster su PS3, PC e Xbox One.

Un gioco iconico che ha dato vita ad un franchise leggendario che proprio quest'anno festeggia il venticinquesimo anniversario e che ha contributo a plasmare il genere dei survival horror così come lo conosciamo oggi.