Resident Evil 1: un fan lo ricrea con visuali in prima persona

L'originale Resident Evil è un classico intramontabile del mondo videoludico. Nel corso del tempo è stato riproposto più volte, sia ufficialmente da parte di Capcom tramite remake e conversioni, sia da parte dei fan che ne hanno realizzato mod e versioni amatoriali volte a dare nuova interpretazione all'iconico survival horror.

Un appassionato si è addirittura spinto nella realizzazione di una mod che permette di giocare il capostipite del 1996 attraverso visuali in prima persona, sullo stile quindi degli episodi più recenti della serie, Resident Evil 7: Biohazard e Resident Evil Village. A colpire non è solo l'ottima fluidità dell'azione e dei movimenti dei personaggi, ma anche la cura riposta nel comparto grafico che appare molto fedele agli sfondi in CG del titolo originale per la prima PlayStation. Non è chiaro a che punto sia il lavoro di questa particolare reinterpretazione, né quando e se verrà effettivamente messa a disposizione per i giocatori, ma il lavoro svolto fin qui è indubbiamente interessante, suscitando molti entusiasmi anche tra gli utenti del forum di ResetEra.

Vi piacerebbe giocare il primo Resident Evil interamente in prima persona? Tornando al presente, Capcom è al lavoro su un DLC di Resident Evil Village, per ora ancora avvolto nel mistero. Nel frattempo negli scorsi mesi Resident Evil Re:Verse è stato rimandato al 2022.