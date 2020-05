Resident Evil 1: ecco il remake con il motore grafico di Resident Evil 4

Il modder Mr Curious ha trascorso gli ultimi anni ricreando la Villa Spencer del primissimo Resident Evil con il motore grafico di Resident Evil 4 Ultimate HD Edition. Mentre la lavorazione si avvia alla conclusione, ha ben pensato di mettere il codice a disposizione dello youtuber Residence of Evil per consentirgli di realizzare un lungo video gameplay.

Nei panni di Chris Redfield, lo youtuber si è addentrato nei meandri di una rinnovata Villa Spencer: come potete vedere, questo Resident Evil Remix dal quarto capitolo non ha ereditato solamente il motore grafico, ma anche il sistema di controllo, l'inventario e la visuale in terza persona sulla spalla del protagonista. Pur riproducendo l'ambientazione nei mini dettagli, il modder ha inoltre deciso di aggiungere un po' di pepe all'esperienza modificando la posizione dei numerosi oggetti necessari alla progressione. In questo modo, anche coloro che hanno esplorato quelle stanze infestate innumerevoli volte negli ultimi ventiquattro anni troveranno pane per i loro denti. Ci sono anche degli upgrade per le armi in stile Resident Evil 4, mentre gli oggetti delle quest e i nastri d'inchiostro per salvare la partita non occupano spazio dell'inventario.

Trovate il lungo video gameplay in cima a questa notizia. Cosa ve ne pare? La mod non è ancora stata pubblicata, ma come fa notare Residence of Evil al suo completamento non dovrebbe mancare molto. Tenetela d'occhio se avete voglia di rivivere l'avventura originale da un nuovo punto di vista, anche perché a differenza del secondo e del terzo capitolo, che in tempi recenti hanno ricevuto dei veri e propri remake ufficiali, Resident Evil è tornato sui nostri schermi solamente con una versione HD Remaster. Per quanto riguarda il quarto capitolo, nelle scorse settimane hanno cominciato a circolare dei rumor su un remake di Resident Evil 4.