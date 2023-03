Resident Evil a 135 milioni, RE4 Remake è il secondo miglior lancio di sempre per la serie

Come annunciato da Capcom, Resident Evil 4 Remake ha venduto tre milioni di copie in due giorni, un risultato che di fatto rende il "nuovo" gioco il secondo miglior lancio di sempre nella storia della serie.

Resident Evil 4 Remake è il secondo gioco venduto più velocemente di sempre nella storia di Resident Evil, ovvero dal 1996 ad oggi. La serie ha raggiunto quota 135 milioni di copie distribuite, l'unico gioco ad aver venduto più velocemente di RE4 Remake è stato Resident Evil 6 con 4.5 milioni di copie distribuite in due giorni, un record poi superato da Monster Hunter World nel 2018, con sei milioni di copie distribuite in 48 ore.

Resident Evil Village ha piazzato tre milioni di copie in quattro giorni, un risultato simile a quello di Resident Evil 2 Remake. Resident Evil 7 Biohazard h totalizzato 2.5 milioni di copie in quattro giorni mentre Resident Evil 3 Remake ha raggiunto due milioni di copie in cinque giorni, in un periodo però complicato come il primo lockdown Covid-19 nel 2020.

Resident Evil 4 Remake ha già quasi raggiunto le vendite totali delle versione GameCube (1.6 milioni) e PS2 (2 milioni) combinate. Resident Evil 4 Remake sta spopolando anche su Steam con picchi di oltre 100.000 giocatori connessi in contemporanea.