Resident Evil a 142 milioni di copie: Capcom aggiorna le vendite delle sue serie

Capcom ha fornito un aggiornamento sulle vendite relative ai suoi franchise e giochi più celebri, con alcuni brand di punta che hanno segnato un'ulteriore crescita rispetto all'update precedente. Ancora una volta ad impressionare sono Resident Evil e Monster Hunter, che accrescono ulteriormente i loro numeri.

Grazie anche all'impatto avuto da Resident Evil 4 Remake, il celebre franchise horror ha toccato quota 142 milioni di copie vendute in totale sin dagli inizi nel 1996: si tratta di una crescita di ben 7 milioni rispetto ai dati relativi al precedente update, con la serie di Resident Evil arrivata a 135 milioni di copie vendute. La casa di Osaka non ha tuttavia aggiornato i dati relativi al remake di Resident Evil 4, che risulta ancora a 3,7 milioni di copie: sappiamo invece che Resident Evil 4 Remake ha superato le 4 milioni di copie già poche settimane dopo l'esordio sul mercato, avvenuto lo scorso 24 marzo. In ogni caso Resident Evil 7 Biohazard si conferma il gioco della serie di maggior successo commerciale, con ben 12 milioni di unità piazzate, ma è seguito a strettissimo giro da Resident Evil 2 Remake, arrivato a 11,9 milioni e che potrebbe dunque effettuare il sorpasso da un momento all'altro.

Crescita anche per Monster Hunter, ora giunto a 92 milioni complessivi grazie ad altre 2 milioni di copie piazzate negli ultimi mesi. Monster Hunter World si conferma il gioco più venduto della storia di Capcom grazie alle sue 18,8 milioni di unità. Cresce anche Devil May Cry 5, ora vicinissimo alle 7 milioni di copie vendute (6,9 milioni per l'esattezza) e che si conferma il gioco di maggior successo del suo brand. Di seguito, i numeri dei principali franchise Capcom:

Dragon's Dogma - 7,4 milioni

Okami - 3,9 milioni

Monster Hunter - 92 milioni

Ace Attorney - 10 milioni

Devil May Cry - 29 milioni

Onimusha - 8,6 milioni

Resident Evil - 142 milioni

Non ci sono novità concrete sulla serie di Street Fighter, con Capcom che non fornisce i numeri del brand complessivo. Sappiamo intanto che Street Fighter V è arrivato a 7,2 milioni di copie totali, mentre si resta in attesa di scoprire con esatta precisione come stanno procedendo le vendite di Street Fighter 6, già arrivato ad un milione di giocatori.