Resident Evil vicino alle 150 milioni di copie vendute: la serie Capcom è inarrestabile

Che Resident Evil sia la principale miniera d'oro di Capcom è un fatto risaputo da anni: l'iconica serie horror di Capcom si conferma un successo ad ogni nuova iterazione, e con Resident Evil 4 Remake già a quota 5 milioni di copie i numeri del franchise sono destinati a divenire sempre più grandi in futuro.

A tal proposito, la compagnia nipponica rivela in un nuovo report finanziario che la serie di Resident Evil si sta avvicinando a grandi passi verso il traguardo delle 150 milioni di copie vendute: precisamente il brand ha raggiunto 146 milioni di unità dal lancio del capostipite avvenuto sulla prima PlayStation nel lontano 1996 fino ad oggi, confermandosi dunque come uno dei brand più forti in ambito videoludico a livello internazionale.

Rispetto agli ultimi dati comunicati in precedenza, con Resident Evil che era arrivato a 142 milioni di copie lo scorso giugno, la crescita appare piuttosto consistente in quanto ulteriori 4 milioni di giochi sono stati piazzati in meno di due mesi, complice in particolare il successo di Resident Evil 4 Remake pubblicato in tempi ancora piuttosto recenti, il 24 marzo 2023. A questo punto, con le voci sempre più insistenti su Resident Evil 9 e su ulteriori remake, l'iconica IP sembra destinata ad un futuro sempre più roseo a livello commerciale, con traguardi sempre più prestigiosi pronti per essere tagliati.