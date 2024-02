Resident Evil a 154 milioni: Capcom lavora a vari giochi della serie, anche remake

Capcom ha annunciato che la serie Resident Evil ha raggiunto e superato quota 154 milioni di copie distribuite dal 1996, nel frattempo l'insider Dusk Golem (da sempre bene informato sui fatti della casa di Osaka) ribadisce come la compagnia stia lavorando a tanti nuovi giochi della saga.

Lo scorso anno Capcom avrebbe dato luce verde allo sviluppo di numerosi giochi di Resident Evil, tra questi ci sono anche dei remake, conferma Dusk Golem, senza però sbilanciarsi troppo. E' probabile che tra i progetti in questione rientrino anche Resident Evil 9 Apocalypse, che andrà a chiudere l'arco narrativo iniziato con Resident Evil 7 Biohazard e continuato con Resident Evil Village.

Anche il remake di Resident Evil 5 sembra probabile e chissà che Capcom non abbia in programma anche un remake del primo Resident Evil per festeggiare il trentesimo anniversario della serie nel 2026. La mente chiaramente corre anche ad una possibile riedizione di Code Veronica ma Dusk Golem non ha mai citato questo titolo e dunque sostanzialmente non ci sono conferme a riguardo.

Tornando a Capcom, invece, il publisher giapponese ha aggiornato le vendite delle sue serie di punti: se Resident Evil domina con 154 milioni, non va male nemmeno a Monster Hunter a quota 97 milioni, seguono Street Fighter con 53 milioni, Mega Man con 41 milioni e Devil May Cry con 30 milioni.