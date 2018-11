Resident Evil 2: 15 minuti di gameplay con protagonista Claire Redfield

Come promesso da Sony, ecco arrivare nuovo materiale a tema Resident Evil 2, l'attesissimo rifacimento dello storico gioco Capcom in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One a gennaio 2019.

Il canale YouTube di PlayStation ha pubblicato un nuovo filmato di gameplay, giocato in compagnia dei responsabili di PlayStation Underground. Le sequenze di gioco, che potete ammirare tramite il player che trovate in cima alla notizia, ci mostrano nuovamente Claire Redfield alle prese con gli spaventosi Licker. Possiamo finalmente dare uno sguardo più approfondito ed esteso al livello già mostrato nei precedenti video gameplay, e scoprire quindi nuovi angoli della mappa, nuovi personaggi, e tanti altri dettagli.

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Resident Evil 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 25 gennaio 2019. Il gioco arriverà in Europa anche nella sua Steelbook Edition. Per un approfondimento sull'horror game di Capcom vi rimandiamo alla nostra Anteprima.