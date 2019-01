Resident Evil 2: 15 minuti di gameplay con Sherry Birkin in 4K/30 fps (Spoiler)

Nel nostro nuovo video di gioco di Resident Evil 2 di 15 minuti vi proponiamo alcune scene tratte dalla missione inedita del Remake con protagonista Sherry Birkin. Attenzione: il gameplay in questione, come potete facilmente intuire, contiene degli spoiler sulla trama.

Pur senza entrare nel dettaglio per non rovinarvi la sorpresa, ci limitiamo a riportare le informazioni già condivise in queste settimane dalle alte sfere di Capcom per descrivere questo capitolo della storia di RE2 come un "bonus narrativo" resosi necessario per aiutare gli utenti ad approfondire la conoscenza degli sfortunati abitanti di Raccoon City.

Interpretando questa giovane ragazza abbiamo poi modo di esplorare una delle aree inedite sviluppate da Capcom per arricchire l'esperienza ludica di questo Remake, ovvero lo spaventoso Orfanotrofio.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di cui sopra, non prima però di ricordarvi che Resident Evil 2 Remake è disponibile da oggi, 25 gennaio, su PC, PlayStation 4 e Xbox One. I nostri lettori più affezionati sapranno già che su queste pagine è già possibile trovare la recensione del kolossal di Capcom e degli interessanti approfondimenti che consentono agli amanti di videogiochi horror di familiarizzare con le dinamiche di gameplay, con i personaggi e con le mostruose creature che infestano Raccoon City.