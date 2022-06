Resident Evil 2,3 e 7 sotto analisi: originale vs patch next gen nel video confronto

Con la pubblicazione della patch next gen di Resident Evil 2,3 e 7, il team di Capcom ha voluto fare una piccola sorpresa al pubblico in occasione della Summer Game Fest 2022.

Purtroppo, l'aggiornamento sembra essere andato incontro a diversi problemi su PC, tanto che gli autori hanno provveduto ad autorizzare il rollback dell'update. Al momento, dunque, è possibile disattivare la patch next-gen di Resident Evil 2, 3 e 7 su Steam. Per scoprire invece l'efficacia dell'aggiornamento per quanto riguarda le versioni console dei tre survival horror, è possibile contare sul sempre efficiente El Analista de Bits.

Il content creator ha infatti pubblicato un ricco video confronto dedicato a tutte le versioni console di Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil VII: Biohazard. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato prende in considerazione le versioni PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e PlayStation 5 dei titoli, oltre che ovviamente le versioni Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X. Con l'analisi, El Analista de Bits concentra l'attenzione su diversi aspetti, dalla risoluzione al frame rate, passando per stabilità e sistema di illuminazione proposti dalle versioni originali dei tre titoli e dalle relative patch pensate per la nuova generazione di console.