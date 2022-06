Resident Evil 2, 3 e 7: come scaricare l'upgrade gratis su PS5, Xbox Series X e PC

Tra i tanti annunci del Capcom Showcase di ieri c'è stato anche lo shadow drop delle versioni next-gen di Resident Evil 2, 3 e 7, le quali possono essere scaricate senza costi aggiuntivi da chi possiede i tre giochi in versione fisica o digitale su PC, PlayStation e Xbox. Scopriamo insieme come scaricare gratuitamente l'upgrade degli horror Capcom.

PlayStation

L'upgrade dei tre giochi su PlayStation richiede un passaggio aggiuntivo rispetto alle altre due versioni. Nel caso in cui siate in possesso della versione su disco di Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake o Resident Evil 7, inserite il gioco all'interno del lettore della vostra PlayStation 5 e, dopo aver posizionato il cursore in corrispondenza dell'icona del gioco, premete la freccia in giù per accedere alle varie opzioni extra legate al PS Store: dovreste notare sul lato destro dello schermo il riquadro relativo all'upgrade, cliccateci sopra e iniziate il download. Se invece il gioco è nella vostra libreria in formato digitale, dovrete visitare la pagina del prodotto e riscattare l'edizione PlayStation 5, così da poterla aggiungere in libreria e scaricarla. Va precisato che chi è in possesso del gioco su disco non può fare l'upgrade su una PS5 Digital Edition.

Xbox

Su Xbox vale come sempre la regola dello Smart Delivery e, di conseguenza, chi ha una Xbox Series X|S non dovrà preoccuparsi di altro che di inserire il disco o di scaricare uno dei tre prodotti dalla libreria. A prescindere da quale sia l'edizione dei tre Resident Evil in vostro possesso, sarà il sistema operativo della console Microsoft ad avviare in maniera automatica il download del titolo nella sua versione più aggiornata.

PC (Steam)

L'aggiornamento della versione PC, tramite Steam, è pressoché identico a quello dell'edizione per console Microsoft. Non dovrete fare altro che scaricare il gioco dal vostro catalogo digitale o, se i titoli sono già stati scaricati ed installati in memoria, effettuare il download dell'ultimo aggiornamento. Sappiate però che l'aggiornamento dei giochi su PC apporta alcune modifiche ai requisiti minimi e non è possibile tornare indietro: assicuratevi quindi che la vostra macchina da gioco sia in grado di far girare la nuova versione di Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake o Resident Evil 7.

Sapevate che la versione PS Plus di Resident Evil 7 non può essere aggiornata gratuitamente?