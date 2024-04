Resident Evil 2, 3 e 7 in edizione fisica per PlayStation 5: avvistamento in Romania

Sono passati quasi due anni da quando Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake e Resident Evil 7, hanno ricevuto un aggiornamento next-gen, ma sembra che solo adesso Capcom stia pensando di dedicargli una vera e propria release fisica, quantomeno su PlayStation 5.

Le edizioni fisiche delle versioni native per PlayStation 5 si Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 sono apparse nel catalogo online di un rivenditore rumeno, jocurinoi.ro. Le schede sono state rimosse nel giro di poco tempo, ma non prima che venissero avvistate e la notizia cominciasse a fare il giro della rete. Si è evidentemente trattato di un errore del rivenditore, resta solo da capire di quale tipo: le ha caricate in anticipo rispetto ai piani ufficiali di Capcom, o semplicemente queste edizioni non esistono? La casa di Osaka non si è ancora espressa sull'argomento, dunque allo stato attuale la notizia non può essere considerata ufficiale.

Gli aggiornamenti next-gen di Resident Evil 2, 3 e 7 hanno impreziosito le versioni originali per PS4 e Xbox One con una risoluzione maggiorata, tre distinte modalità grafiche che si spingono fino a 120fps, il supporto al ray-tracing e caricamenti fulminei. Possono essere scaricati in via del tutto gratuita dai possessori dei videogiochi, ma siamo sicuri che un'eventuale release fisica con le versioni PS5 native su disco farebbe molta gola ai collezionisti e ai fan più affezionati della serie horror di Capcom.

