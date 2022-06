Resident Evil 2, 3 e 7 next-gen sono dietro l'angolo? Avvistamento su Steam

Pochi giorni dopo l'avvistamento di Resident Evil 2, 3 e 7 nel database di PS5, arriva dalla rete un nuovo indizio che pare confermare l'imminente arrivo delle edizioni next-gen dei tre suddetti giochi horror di casa Capcom.

Nelle scorse ore, Capcom ha infatti annunciato su Steam l'imminente pubblicazione di una serie di "upgrade patch" per le versioni PC di Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake e Resident Evil 7. In tutti e tre i giochi l'aggiornamento comporterà un incremento dei requisiti minimi di sistema. Windows 10, innanzitutto, diventerà obbligatorio, mentre le DirectX passeranno dalla versione 11 alla 12. Le schede grafiche minime richieste diventeranno la NVIDIA GeForce GTX 960 e l'AMD Radeon R7 260x, quando fino ad oggi bastavano modelli meno potenti come GTX 760 e RX 460.

Capcom non ha fornito altri dettagli, ma è evidente che i tre giochi stiano per ricevere dei potenziamenti grafici tali da giustificare un incremento dei requisiti minimi. Potenziamenti che quasi sicuramente giungeranno pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, anche alla luce dell'avvistamento di cui vi abbiamo parlato in apertura. Anche il tempismo pare perfetto: allo scoccare della mezzanotte tra il 13 e il 14 giugno si svolgerà il Capcom Showcase 2022, palcoscenico che sembra avere tutte le carte in regola per l'annuncio in grande stile delle edizioni next-gen di Resident Evil 2, 3 e 7.