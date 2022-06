Resident Evil 2, 3 e 7: upgrade next-gen obbligatori su PC, i giocatori sono contrariati

L'altra sera, in concomitanza con la messa in onda del Capcom Showcase 2022, la casa di Osaka ha messo immediatamente a disposizione gli upgrade nex-gen gratis di Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake e Resident Evil 7 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Quella che avrebbe dovuto essere una buona notizia per tutti i giocatori, in realtà non lo è stato. Il motivo è molto semplice: le novità grafiche non sono disattivabili su PC dunque il nuovo aggiornamento ha provocato un incremento dei requisiti minimi di sistema, andando a danneggiare inevitabilmente gli utenti in possesso di postazioni di gioco poco performanti, ma che fino a qualche giorno fa, in un modo o nell'altro, riuscivano a giocare ai propri titoli.

Windows 7 e 8.1, ad esempio, non sono più supportati, mentre le DirectX sono passate dalla versione 11 alla 12, con nessuna possibilità di tornare indietro. Le richieste grafiche sono inoltre aumentate: lato NVIDIA, se prima bastava una GTX 760, adesso serve una 960. Una fetta dell'utenza, quella in possesso di machine più vecchie, è quindi stata tagliata fuori, ed è ora comprensibilmente contrariata. A farne le spese è stata anche la compatibilità di diverse Mod, come quelle per la VR.

L'unico modo di evitare tutto ciò è quello di disabilitare gli aggiornamenti automatici per impedire l'installazione dell'ultima patch. Tale soluzione è chiaramente applicabile solamente per coloro che non hanno ancora scaricato l'aggiornamento, dal momento che il processo non è reversibile. Azioni come queste vanno anche a cozzare con l'importante questione relativa alla preservazione dei giochi: probabilmente sarebbe stato più giusto da parte di Capcom lasciare ai giocatori la scelta di attivare o meno le migliorie next-gen. Cosa ne pensate?