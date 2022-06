Resident Evil 2: l'upgrade next-gen per PC è un disastro secondo Digital Foundry

Dopo aver analizzato le nuove versioni per Xbox Series X|S e PS5 di Resident Evil 2 e 3, la redazione specializzata di Digital Foundry ha spostato la sua lente d'ingrandimento sulle edizioni PC dei suddetti giochi, che pure hanno ricevuto degli aggiornamenti next-gen.

Dopo aver analizzato in maniera approfondita Resident Evil 2 Remake (le conclusioni si applicano in larga parte anche agli altri due giochi, che condividono lo stesso motore), Alex Battaglia ha sentenziato senza alcuna remora che il nuovo codice è sostanzialmente inferiore al precedente. "Considerando anche gli altri porting per PC deludenti di Capcom, è chiaro che le qualità tecniche di questi giochi non sono pervenute - e i giocatori meritano di più". Gli aggiornamenti next-gen hanno creato così tanti problemi ai giocatori che la casa di Osaka ha subito provveduto a ripristinare le vecchie versioni, ora accessibili su Steam attraverso i canali Beta dei rispettivi giochi.

L'unica cosa che si salva è il ray tracing, ha spiegato Battaglia, principalmente perché i nuovi riflessi ray traced fanno un lavoro molto migliore degli scarsi riflessi screen space dell'originale. Anche l'illuminazione globale ray traced si comporta molto bene, rimpiazzando dignitosamente la vecchia occlusione ambientale screen-space. Le lodi terminano qui, poiché senza il ray tracing attivo, l'inferiorità della nuova versione next-gen appare evidente. A causa della scarsa ottimizzazione delle DirectX 12, il frame rate è crollato vertiginosamente a parità di qualità dell'immagine: su una GTX 1060, ad esempio, Resident Evil 2 Remake è più lento del 25-30%. In alcuni scenari ben precisi è anche diminuita la qualità visiva, inoltre il regolatore del super-sampling non funziona nel nuovo codice. Il Temporal Anti-Aliasing di Capcom, inoltre, continua a funzionare male su PC.

Ulteriori dettagli potete trovarli nella video analisi allegata in cima a questa notizia, ma il take-home message è semplice: queste patch hanno un senso solamente per coloro che hanno un hardware abbastanza potente da sfruttare il ray tracing, in caso contrario sono un disastro.