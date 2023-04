Resident Evil 2 e 3 Remake: Capcom ha ripristinato il Ray Tracing

Dopo la misteriosa sparizione del Ray Tracing segnalata dai giocatori di Resident Evil 2 e 3 Remake, Capcom ha promesso che avrebbe agito tempestivamente per reintegrarne la funzionalità su Steam. Così ha fatto la casa di Osaka, che ha annunciato la disponibilità di un nuovo aggiornamento per gli utenti PC.

Come potete osservare consultando il post di Capcom che trovate in calce alla notizia, il team di sviluppo ha annunciato che una nuova patch dovrebbe risultare già disponibile per essere scaricata tramite Steam. Come segnalato da DSoG, sembra che l'update sia rivolto esclusivamente alla reintroduzione del Ray Tracing e non abbia apportato ulteriori cambiamenti, correzioni o miglioramenti di sorta.

Tra i problemi segnalati dai giocatori nei giorni scorsi dall'utenza c'è anche l'improvvisa scomparsa delle opzioni dedicate all'audio 3D, oltre a dei malfunzionamenti rilevati con l'utilizzo dell'HDR. Vedremo nelle prossime ore se i primi test effettuati ci daranno un responso anche per quanto riguarda queste due problematiche. Rimane comunque apprezzabile la celerità con cui Capcom è intervenuta per ripristinare il funzioamento del Ray Tracing, che a quanto pare era scomparso dalle opzioni a causa di un bug.

Nel frattempo, Shinji Mikami, papà della serie survival horror, ha speso parole di elogio per Resident Evil 4 Remake.