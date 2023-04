Resident Evil 2 e 3 Remake: Ray Tracing misteriosamente rimosso su PC

Dopo aver scoperto le ultime modifiche grafiche e prestazionali con l'ultima patch di Resident Evil 4 Remake, apprendiamo della misteriosa rimozione del Ray Tracing dalle versioni PC di Resident Evil 2 e 3 Remake.

Non conosciamo ancora i motivi che potrebbero aver spinto Capcom a prendere la decisione, ma sembrerebbe proprio che il Ray Tracing non sia più disponibile nelle opzioni grafiche di Resident Evil 2 e 3 Remake. Diversi utenti su ResetEra hanno confermato la notizia, ed alcuni di loro ipotizzano che la rimozione sia dovuto al peggioramento di alcuni elementi grafici e al calo prestazionale derivato dall'attivazione del Ray Tracing. Molti hanno inoltre segnalato che l'HDR è "rotto", a conferma di come gli sviluppatori abbiano modificato le impostazioni dei due horror con l'ultima patch.

Nonostante la qualità non particolarmente esaltante del Ray Tracing (le cui impostazioni corrispondono ad un port diretto delle versioni console) dei due rifacimenti, diversi giocatori non sono affatto contenti della decisione di Capcom, dal momento che fino a poche ore fa continuavano a godersi i due titoli con il RT attivato. Potrebbe in ogni caso trattarsi di una rimozione provvisoria, in attesa che gli sviluppatori possano reintegrarlo senza andare ad intaccare grafica e performance. Al momento non ci sono altre informazioni utili al riguardo, e non ci resta che attendere eventuali chiarimenti da parte della compagnia nipponica.