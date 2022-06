Resident Evil 2 e 3 Remake: l'Update nextgen gira meglio su PS5 o Xbox Series X?

Cogliendo al volo l'opportunità offertagli dal lancio dell'update nextgen di Resident Evil 2 e 3 Remake, i ragazzi di Digital Foundry hanno condotto delle analisi approfondite sulle performance dell'aggiornamento gratuito e sulle differenze prestazionali tra le versioni PS5 e Xbox Series X.

Il noto collettivo di giornalisti specializzati in analisi "tecnoludiche" prende spunto dal lavoro svolto da Capcom sulle modalità grafiche introdotte su console nextgen e si sofferma sulle tante migliorie offerte dall'update che ha interessato Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 3 Remake su PlayStation 5 e Xbox Series X/S (come pure RE7, assente da questa analisi).

In base a quanto emerso dai test di DF, le piattaforme Sony e Microsoft più performanti si equiparano sia per quanto concerne la risoluzione (in un range dinamico dal target di 2160p in checkerboard rendering) che il framerate, ivi compresa la versione che abilita il supporto ai 120Hz su TV e monitor compatibili.

Anche per quanto riguarda la gestione dell'illuminazione dinamica e dei riflessi ray tracing, su PS5 e Xbox Series X non sembrano emergere particolari differenze, con cali nella frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo e incongruenze nella gestione degli effetti ray tracing pressoché identici tra le due piattaforme. L'unico fattore che spezza questo equilibrio prestazionale è il VRR: la console Microsoft, infatti, sembra gestire in maniera più efficace questa tecnologia, contribuendo a una fluidità ingame mediamente superiore di 5fps rispetto alla controparte di Sony.

Un discorso a parte lo merita invece Xbox Series S: gli sviluppatori di Capcom sono scesi a compromessi con l'hardware della "sorella minore" di Series X decidendo ridurre a 1440p la risoluzione massima e alleggerendo il carico di lavoro affidato alla macchina verdecrociata nella gestione degli effetti ray tracing. Nonostante questi interventi, l'attivazione dei riflessi in tempo reale basati sul ray tracing comporta una riduzione anche sensibile del framerate, con cali di 15/20fps rispetto alle restanti modalità.