Resident Evil 2: Ada Wong e cani zombie nelle nuove clip della serie Report

Capcom ha pubblicato cinque nuove clip della serie Report dedicate al remake di Resident Evil 2. Si tratta di brevi video di pochi secondi che si concentrano su aspetti o personaggi ben precisi della produzione horror.

Nello specifico, i nuovi filmati sono dedicati ad Ada Wong, che viene mostrata con il suo nuovo impermeabile (non temete, la spia indosserà anche il suo celebre abito rosso in una sezione giocabile), alla macchina da scrivere, fondamentale per salvare la partita, ai velocissimi cani zombie e al Gun Shop Kendo di Robert Kendo. Con queste cinque, le clip della serie Report sono ora arrivate ad un totale di quindici. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di vedere anche quelle dalla 1 alla 5 e dalla 6 alla 10.

Resident Evil 2 Remake verrà lanciato il 25 gennaio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Pochi giorni fa Capcom ha mostrato un'area completamente inedita e realizzata appositamente per questa nuova versione del gioco, l'Orfanotrofio. Grazie ad un recente video gameplay abbiamo potuto vedere in azione per la prima volta Ada Wong, che potrà essere controllata dai giocatori in una sezione dell'avventura. Se volete saperne di più sul titolo, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Resident Evil 2 Remake a cura di Francesco Fossetti.