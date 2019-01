Resident Evil 2: annunciato un DLC con i costumi 1998 per Leon e Claire

Oltre alla modalità The Ghost Survivors, Capcom ha annunciato anche l'arrivo di un secondo DLC per Resident Evil 2 Remake, che introduce i costumi classici (1998) per Leon e Claire, con tanto di modelli poligonali "spigolosi" in stile PlayStation.

Questo pacchetto di costumi sarà pubblicato al lancio del gioco in Giappone, il DLC sarà inizialmente proposto a pagamento (il costo non è stato reso noto) e diventerà gratis per tutti dal 22 marzo. I giocatori che acquisteranno la download card per scaricare il gioco dal PlayStation Store (al prezzo di 3.000 yen) riceveranno anche il contenuto bonus con i due costumi 1998.

Al momento non è chiaro invece quale metodo di distribuzione Capcom abbia scelto per l'Occidente, il livestream pre lancio si è concentrato infatti unicamente sulla pubblicazione in Giappone, è probabile che anche in Europa e Nord America il pacchetto possa essere proposto inizialmente a pagamento e in seguito gratis per tutti, aspettiamo in ogni caso chiarimenti da parte del publisher. Resident Evil 2 Remake uscirà il 25 gennaio in contemporanea mondiale su PC, PlayStation 4 e Xbox One, effettuando il preorder su Amazon.it riceverete un DLC bonus e una toppa con il logo Raccoon City Department.