Su Resident Evil 2 è in arrivo un aggiornamento a tema Resident Evil 3?

A meno che non abbiate tenuto la testa sotto la sabbia nelle ultime 24 ore, saprete che Capcom ha annunciato Resident Evil 3 Remake. Per la verità non si tratta di una sorpresa, visto il successo che ha ottenuto già il remake del secondo capitolo della saga, ed era dunque solo questione di tempo prima dell'annuncio.

Ciò però non vuol dire che le vostre ore di gioco su Resident Evil 2 siano finite, anzi. Stando a quanto riportato in rete, sembra che presto i due giochi potrebbero subire uno sfizioso collegamento sotto forma di un easter egg da trovare proprio in Resident Evil 2 Remake.

Qualche settimana fa infatti, un giocatore ha scoperto l'aggiunta di un nuovo achievement nella lista degli obiettivi di Steam, che fa riferimento proprio a un eventuale connessione tra i due titoli. Gli eventi dei due videogiochi infatti si svolgono praticamente in contemporanea, con Resident Evil 3 che è ambientato 24 ore prima del secondo capitolo.

Ora, il trofeo scoperto su Steam dovrebbe sbloccarsi ritrovando una lettera lasciata da Jill Valentine a Raccoon City durante la porzione di Resident Evil 3 che si svolge per l'appunto un giorno prima di Resident Evil 2.

Non è chiaro se si tratterà di un aggiornamento che aggiunga altro al gioco, o se semplicemente sarà inserito questo sfizioso easter egg, né tantomeno si parla di una data d'uscita, ma è bello vedere che Capcom abbia ancora dei piani per quello che è stato uno dei titoli più belli di questo 2019 (leggere la nostra recensione di Resident Evil 2 Remake per credere).