Resident Evil 2 avrà DLC, Season Pass o microtransazioni?

ESRB, ente che si occupa di valutare i videogiochi in arrivo negli Stati Uniti, ha recentemente valutato Resident Evil 2 Remake, segnalando come il gioco includa "in-game purchases", termine piuttosto vago per indicare la presenza di contenuti extra acquistabili a pagamento. Ma di cosa potrebbe trattarsi?

Il termine "in-game purchases" viene solitamente associato alle microtransazioni, ma non solo e anzi, potrebbe riferirsi alla presenza di Season Pass o magari di DLC a pagamento, ma non necessariamente il termine è legato esclusivamente agli acquisti in-app.

Non è escluso che Resident Evil 2 Remake possa integrare microtransazioni magari per l'acquisto di nuovi costumi per esempio, allo stato attuale però la dicitura adottata dall'ESRB non conferma in alcun modo la presenza di acquisti in-game.

Restiamo in attesa di chiarimenti ricordando che Resident Evil 2 sarà disponibile dal 29 gennaio 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.