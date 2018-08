Resident Evil 2: Capcom ha modificato il look di Ada Wong, ecco perché

Nella nuova edizione di Resident Evil 2, che per Capcom è ben più di un remake, è stato modificato il look dei personaggi, protagonisti compresi. Neppure Ada Wong è sfuggita al trattamento, come i fan più attenti hanno potuto notare osservando il trailer dell'annuncio dell'E3 2018.

Verso la fine di quel filmato è possibile notare la presenza della spia in penombra. L'illuminazione della scena ci impedisce di osservarla con attenzione, ma un utente di ResetEra (Kyle Cross) ha elaborato l'immagine per rendere il tutto più chiaro. Come potete vedere voi stessi in calce alla notizia, al posto del celebre abito rosso Ada Wong indosserà un impermeabile beige. lo stesso utente ha fatto notare che è molto simile a quello apparso in una vecchia concept art di Resident Evil 2, anch'essa allegata in calce alla notizia.

Come mai è stato effettuato questo cambiamento? Nel corso della Gamescom, il game director Kazunori Kadoi ha spiegato ad Eurogamer che il vecchio abito è stato giudicato poco realistico. A tal proposito ha dichiarato: "Ho pensato che, per una spia, quel vestito non risulterebbe realistico e credibile come vorremmo in questo nuovo gioco". Kadoi ha spiegato che Resident Evil 2 punta ad avere un'ambientazione fotorealistica, per cui il team ha optato per un abbigliamento più consono alla situazione. Dopodiché ha aggiunto: "Ciò che abbiamo fatto esattamente con il suo design non posso ancora rivelarlo, ma posso affermare con una certa sicurezza che non tradiremo le vostre aspettative".

Cosa ne pensate delle sue parole e del nuovo look di Ada Wong? Prima di lasciarvi, ricordiamo che Resident Evil 2 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 25 gennaio 2019. In una recente intervista, il produttore Tsuyoshi Kanda ha affermato che sarà più drammatico dell'originale.