Resident Evil 2: Capcom spiega perché il Tyrant è conosciuto anche come 'Mr. X'

Una delle creature più enigmatiche, nonché più spaventose di tutto Resident Evil 2 è sicuramente il minaccioso Tyrant, tornato più aggressivo che mai nella nuova reincarnazione dell'acclamato survival horror di Capcom.

Molti fan identificano da tempo il personaggio del Tyrant come "Mr. X": in una recente intervista pubblicata sul PlayStation Blog, Capcom ha finalmente spiegato come mai la possente creatura abbia col tempo assunto questa sorta di doppia identità.

"Il suo nome ufficiale è Tyrant, ed è uno dei prodotti di massa della Umbrella. La ragione per cui è conosciuto anche come Mr. X sta dietro al fatto che non ci siano mai stati molti dettagli su di lui, persino nel gioco originale. È stato fatto di proposito, dal momento che abbiamo pensato che sarebbe stato molto più terrificante essere inseguiti da un omone senza che siano dati un motivo o una spiegazione alcuna. Condividere troppe informazioni con i giocatori non farebbe altro che ridurre il senso di mistero e la paura dell'ignoto, quindi abbiamo tenuto il tutto celato nel mistero".

Ricordiamo che Resident Evil 2 è disponibile da oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One.