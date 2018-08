Resident Evil 2: la Collector's Edition arriva anche in Europa

La Collector's Edition del remake di Resident Evil 2 è stata presentata al Comic-Con 2018 di San Diego, confermandone l'uscita solo per il mercato americano. Nelle scorse ore, però, Capcom ha annunciato che questa particolare edizione per i collezionisti arriverà anche in Europa.

Ricordiamo che la Collector's Edition di Resident Evil 2 include i seguenti contenuti:

Gioco completo

Confezione Special Deluxe

Pacchetto di DLC Extra

Vari costumi aggiuntivi per Leon e Claire ("Arklay Sheriff", "Noir", "Military", "Elza Walker")

Arma Deluxe - “Samurai Edge – Albert Model”

Soundtrack del gioco originale

Statuetta di Leon S. Kennedy da 30cm circa

Artbook "Ben's File" da 32 pagine

Cofanetto con chiavi R.P.D.

Voucher per scaricare la nuova soundtrack composta da 25 brani

Poster che illustra come l'edificio si sia trasformato da museo a stazione di polizia di Raccoon City

Si rimane in attesa di ulteriori dettagli per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità presso i rivenditori selezionati. Ricordiamo che Resident Evil 2 è atteso in uscita il 25 gennaio 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Per saperne di più sul gioco e su tutte le novità introdotte nel remake, potete leggere la nostra Anteprima a cura di Francesco Fossetti.