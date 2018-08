Resident Evil 2: Collector's Edition disponibile al pre-order da GameStop a 299,98 euro

GameStop Italia ha aperto i pre-order della Collector's Edition di Resident Evil 2 per PlayStation 4 e Xbox One. Questa particolare edizione del gioco viene proposta a 299,98 euro, e potrà essere acquistata in esclusiva solo presso i rivenditori della catena GameStop.

La Collector's Edition di Resident Evil 2 sarà un'esclusiva GameStop, e pertanto potrà essere acquistata solo presso i punti vendita della catena. Intanto questa edizione del gioco può essere preordinata sul sito ufficiale di GameStop al prezzo di 299,98 euro nelle versioni PlayStation 4 e Xbox One. Ricordiamo che la Collector's Edition di Resident Evil 2 include i seguenti contenuti:

Poster

Packaging della Collector's Edition

Steelbook + Copia del Gioco

Statua di Leon di (circa) 30,5 cm

Edizione limitata delle chiavi R.P.D.

Spilletta "Made In Heaven"

Artbook

Cd della Colonna Sonora

Versione Originale della Colonna Sonora

Costumi Leon: Sceriffo di Arklay e Noir

Costumi Claire: Militare, Noir e Elza Walker

Arma Deluxe: Samurai Edge – Albert Model

La Collector's Edition di Resident Evil 2 sarà disponibile dal 29 gennaio 2019, a quattro giorni di distanza dal debutto del gioco su PlayStation 4, Xbox One e PC.