Resident Evil 2 Combinazioni: come aprire Casseforti e Scrivania di Leon

Dopo avervi spiegato come aprire gli Armadietti delle munizioni, in questa mini-guida di Resident Evil 2 vi forniremo tutte le combinazioni richieste per aprire le Casseforti e la Scrivania di Leon nel corso dell'avventura.

Scrivania di Leon

I giocatori si imbatteranno nella Scrivania di Leon durante le fasi iniziali dell'avventura, al primo piano della stazione di polizia, all'interno dell'ufficio ovest. Per aprirla dovrete inserire il seguente codice ai due lati del lucchetto: NED-MRG.

Cassaforte Ufficio ovest

Nell stessa stanza in cui è presente la scrivania di Leon troverete anche una cassaforte. Per aprirla vi basta inserire la seguente combinazione: Sinistra 9, Destra 15, Sinistra 7.

Cassaforte Sala d'attesa

Al secondo piano della stazione di polizia c'è una cassaforte chiusa che può essere aperta all'inizio del gioco. La trovate all'interno della sala d'attesa. Per aprirla dovrete inserire manualmente questa combinazione: Sinistra 6, Destra 2, Sinistra 11.

Cassaforte Stanza delle vasche

C'è una cassaforte nelle fognature che potete trovare lungo un percorso appena oltre la Sala Monitor. Per raggiungerla dovrete abbassare il ponte, cosa che potete fare premendo il pulsante all'esterno. Il codice per sbloccarla è il seguente: Sinistra 2, Destra 12, Sinistra 8.

