Resident Evil 2: come attivare la grafica retrò in stile PS1 nella demo PC

La Potato Mode di Resident Evil 2 Remake ha destato non poco interesse tra coloro che hanno scaricato la demo su PC: abbassando al minimo i valori delle impostazioni visive e la risoluzione è possibile giocare con grafica in stile retrò, replicando l'esperienza originale su PlayStation, con una qualità però persino inferiore...

Ma come fare per attivare la grafica retrò nella demo di Resident Evil 2 per PC? Ce lo spiegano i colleghi di DSOGaming, che smanettando nel menu delle impostazioni hanno trovato i giusti settaggi per abilitare la grafica in stile PS1, attivando la cosiddetta Potato Mode:

Disattivare tutti gli effetti avanzati come illuminazione volumetrica e occlusione ambientale

Impostate tutti i valori al minimo dal pannello delle impostazioni

Impostazione la risoluzione a 640x480

Scalata la risoluzione al 50% poi upscalate tutto a 1920x1440

Una volta effettuati questi passaggi otterrete una grafica piuttosto confusionaria, come potete vedere nelle immagini pubblicate qui sotto. La Potato Mode può essere ottenuta ovviamente solo su PC, mentre su console non è possibile agire sulle impostazioni grafiche avanzate.

