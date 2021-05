Resident Evil 2: come finisce l'avventura di Leon e Claire?

Uscito originariamente su PlayStation nel 1998, Resident Evil 2 è stato considerato dai più come un capolavoro capace di ergersi a paradigma del genere survival horror. Dopo alcune conversioni per varie console negli anni successivi, nel 2019 il tanto sognato remake del secondo capitolo è divenuto finalmente realtà.

Vi ricordate come si concludono le vicende di Leon e Claire, protagonisti di Resident Evil 2? Dopo essere sopravvissuti a innumerevoli orrori e peripezie, i due eroi riescono ad attivare il sistema di autodistruzione del laboratorio sotterraneo della Umbrella Corporation a Raccoon City, prendendo al volo un treno che li condurrà verso la salvezza assieme alla giovanissima Sherry Birkin. Ma purtroppo la lotta per la sopravvivenza non è ancora finita: la mutazione finale del dottor William Birkin, il padre di Sherry che giorni prima si era iniettato un campione di G-Virus per sopravvivere all'attentato perpetrato ai suoi danni dalla Umbrella, irrompe sul treno iniziando a distruggerlo.

Leon e Claire ricominciano la loro lotta contro la mostruosa creatura nel tentativo di eliminarlo una volta per tutte. Ci riescono attivando il sistema di autodistruzione del treno, ormai vicino all'uscita dal tunnel: il gruppo riesce ad abbandonarlo in tempo prima che esplosione incenerisca tutto, il dottore incluso che così muove definitivamente. Una volta fuori sani e salvi, Leon, Claire e Sherry si allontanano assieme dall'area. Ma per i due giovani sopravvissuti è solo l'inizio di una guerra contro l'Umbrella che sarebbe proseguita ancora per molto tempo.

Tolti alcuni dettagli minori, il finale del titolo Capcom è il medesimo sia per l'opera originale che per il relativo remake. Per approfondire ecco la nostra recensione di Resident Evil 2 Remake. Volete sapere invece quanto è difficile il remake di Resident Evil 2?